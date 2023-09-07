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Воздушные силы показали, как Gepard сбивал "шахеды" во время ночной атаки на юге
Воздушные силы показали, как Gepard сбивал «шахеды» во время ночной атаки на юге (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187000-vozdushnye-sily-pokazali-kak-gepard-sbival-shahedy-vo-vremya-nochnoy-ataki-na-uge-video.htmlРакурс
Повітряні сили показали, як Gepard збивав у ніч проти 7 вересня дрони-камікадзе Shahed під час нічної масованої атаки на Одещині.
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Окупаційна армія росії у ніч на 7 вересня в черговий раз вночі вкотре атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 25 з 33 «Шахедів», які летіли на Сумщину та Одещину.
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