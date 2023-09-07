Воздушные силы показали, как Gepard сбивал "шахеды" во время ночной атаки на юге

Воздушные силы показали, как Gepard сбивал «шахеды» во время ночной атаки на юге (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n187000-vozdushnye-sily-pokazali-kak-gepard-sbival-shahedy-vo-vremya-nochnoy-ataki-na-uge-video.html

7 сен 2023, 16:41 999

Ракурс