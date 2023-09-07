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25 «Шахедов» уничтожили силы ПВО, рф атаковала преимущественно Одесщину — последствия
25 «Шахедов» уничтожили силы ПВО, рф атаковала преимущественно Одесщину — последствияhttps://racurs.ua/n186980-25-shahedov-unichtojili-sily-pvo-rf-atakovala-preimuschestvenno-odesschinu-posledstviya.htmlРакурс
Окупаційна армія росії у ніч на 7 вересня в черговий раз вночі атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 25 з 33 «Шахедів», які летіли на Сумщину та Одещину.
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Російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф, мис Чауда — ТОТ, Крим). Усього зафіксовано пуски 33 «шахедів», в основному — у напрямку південних районів Одеської області, — йдеться у повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.
За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України вдалося знищити 25 «Шахедів».
Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про наслідки російської атаки для Ізмаїльського району.
Внаслідок сьогоднішнього нальоту «Шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги. На місці триває ліквідація наслідків. Працюють всі відповідні служби, — повідомив Кіпер.