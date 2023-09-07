25 «Шахедів» знищили сили ППО, рф атакувала переважно Одещину — наслідки

https://racurs.ua/ua/n186980-25-shahediv-znyschyly-syly-ppo-rf-atakuvala-perevajno-odeschynu-naslidky.html

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Окупаційна армія росії у ніч на 7 вересня в черговий раз вночі атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 25 з 33 «Шахедів», які летіли на Сумщину та Одещину.

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Російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф, мис Чауда — ТОТ, Крим). Усього зафіксовано пуски 33 «шахедів», в основному — у напрямку південних районів Одеської області, — йдеться у повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України вдалося знищити 25 «Шахедів».

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про наслідки російської атаки для Ізмаїльського району.