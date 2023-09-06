Пять "шахедов" за два налета - ВСУ показали ночную работу "Гепардов"

https://racurs.ua/n186956-pyat-shahedov-za-dva-naleta-vsu-pokazali-nochnuu-rabotu-gepardov-video.html

Ракурс

Під час повітряних нападів 19 та 30 серпня, екіпаж зенітно-артилерійської установки «Гепард» збив усі повітряні цілі, які зайшли в зону його ураження.

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Генерал-лейтенант Сергій Наєв показав роботу німецьких 1A2 Gepard по «шахедах» в небі Житомирської області 19 і 30 серпня. Всього розрахунок однієї з цих ЗУ збив п’ять московитських дронів.

Тим часом через атаки дронів українці в низці областей залишилися без світла.

У ніч проти 6 вересня росіяни завдали нового комбінованого удару по кількох регіонах України. Поблизу Києва ППО збила усі цілі. В цілому по країні з 25 іранських «мопедів» збили 15 дронів.

Через атаку дронів жителі міста Кілія на Одещині частково залишилися без світла. Як повідомляє український урядовий телеграм-канал «Уряд онлайн», пошкоджено лінії електропередач, знеструмлено півміста.

У Донецькій області через обстріл знеструмлено 4 тис. абонентів у дев’яти населених пунктах. Також залишається знеструмленою і частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє ситуація із безпекою.