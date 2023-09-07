G20 погодилася надати Африканському союзу членство у групі нарівні з ЄС

https://racurs.ua/ua/n187002-g20-pogodylasya-nadaty-afrykanskomu-souzu-chlenstvo-u-grupi-narivni-z-ies.html

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G-20 погодилася прийняти до свого складу Африканський Союз.

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Bloomberg пише, що про це оголосять на саміті в Індії, який відбудеться 9−10 вересня.

Африканський Союз складається із 55 країн. Зараз він є «запрошеною міжнародною організацією», однак після прийняття до G-20 матиме такий самий статус, як і ЄС.

Так розвинені країни намагаються збільшити залученість африканських держав до вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату.