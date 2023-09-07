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G20 погодилася надати Африканському союзу членство у групі нарівні з ЄС
G20 погодилася надати Африканському союзу членство у групі нарівні з ЄСhttps://racurs.ua/ua/n187002-g20-pogodylasya-nadaty-afrykanskomu-souzu-chlenstvo-u-grupi-narivni-z-ies.htmlРакурс
G-20 погодилася прийняти до свого складу Африканський Союз.
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Bloomberg пише, що про це оголосять на саміті в Індії, який відбудеться 9−10 вересня.
Африканський Союз складається із 55 країн. Зараз він є «запрошеною міжнародною організацією», однак після прийняття до G-20 матиме такий самий статус, як і ЄС.
Так розвинені країни намагаються збільшити залученість африканських держав до вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату.
Раніше про намір країн ЄС, G20 та Індії щодо Африканського союзу повідомляли західні ЗМІ. На думку політичних аналітиків, таким чином країни західного блоку намагаються отримати більший вплив на Глобальному Півдні, де останнім часом посилили позиції росія та Китай.
Зазначається, що рішення G20 є частиною прагнення надати африканським країнам «сильніший голос» у глобальних питаннях, таких як зміна клімату та заборгованість ринків, що розвиваються, особливо в умовах, коли ринки так званого Глобального Півдня відіграють більш помітну роль у світових справах.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який приймає саміт G20, зробив своїм пріоритетом надання Африканському союзу повноправного членства. Джорджія Мелоні з Італії також була серед тих, хто виступав за членство АС у G20 на останній зустрічі G7, яка відбулася в Японії в середині травня.