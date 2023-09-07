ВСУ отразили атаки россиян на четырех направлениях, к югу от Бахмута имеем частичный успех — Генштаб

https://racurs.ua/n187011-vsu-otrazili-ataki-rossiyan-na-chetyreh-napravleniyah-k-ugu-ot-bahmuta-imeem-chastichnyy-uspeh.html

Ракурс

Українська армія відбила атаки росіян на чотирьох напрямках, на південь від Бахмута маємо частковий успіх.

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Про це розповів Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 7 вересня.

Сили оборони в результаті штурмових дій мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють ворога із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, — йдеться у повідомленні.

Водночас оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють ворога із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

«Ракурс» повідомляв, що окупаційна армія росії на Куп’янському напрямку намагається сформувати «ударний кулак» із сотень тисяч солдатів для прориву українських позицій. Проте загарбникам бракує бронетехніки.