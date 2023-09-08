Маск опроверг данные CNN об отключении Starlink для срыва атаки ВСУ на флот рф

https://racurs.ua/n187023-mask-oproverg-dannye-cnn-ob-otkluchenii-starlink-dlya-sryva-ataki-vsu-na-flot-rf.html

Ракурс

Американський мільярдер Ілон Маск заперечив інформацію CNN про відключення мережі супутникового інтернету Starlink біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, щоб зірвати атаку Збройних сил України на флот окупаційної армії росії. Він, навпаки, відмовився включити зв’язок задля такої атаки.

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Зі слів Маска, Starlink і так там не працював, а він, навпаки, відхилив запит України на її активацію, оскільки не хотів ескалації конфлікту.

Від державних органів України надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя. Вочевидь, мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився виконати їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту та ескалації конфлікту, — переконує Маск.

Напередодні CNN із посиланням на біографа Ілона Маска написало, що торік бізнесмен таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового звʼязку Starlink неподалік Криму, щоб зірвати атаку України на військово-морський флот рф. Він боявся ескалації.