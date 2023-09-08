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Ракурс
Куба задержала 17 человек, вербовавших местных для участия в войне на стороне рф

Куба задержала 17 человек, вербовавших местных для участия в войне на стороне рф

8 сен 2023, 11:18
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Влада Куби затримала 17 осіб, причетних до вербування громадян країни для участі у війні окупаційної армії росії проти Україні на боці рф. Затриманим може загрожувати довічне ув’язнення або смертна кара, повідомляє Reuters.


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Внаслідок розслідування на даний момент заарештовано 17 осіб, зокрема організатор цієї діяльності, — цитує агентство заяву полковника МВС Сезара Родрігеса.

Імен заарештованих не розголошуються, проте в МВС Куби наголосили, що лідер угруповання покладався на двох осіб — мешканців острова. Вони допомагали йому вербувати кубинців для участі у бойових діях на боці країни-агресора рф.

Раніше цього тижня влада Куби повідомила про розкриття мережі з торгівлі людьми, учасники якої змушували кубинських громадян воювати на боці рф в Україні. Схема із залучення до армії рф стосувалася як кубинців, котрі мешкають в росії, так і тих, хто був на Кубі.

Прокурор Хосе Луїс Рейєс заявив, що учасникам злочинної мережі може загрожувати до 30 років в’язниці, довічний ув’язнення або страта — залежно від тяжкості та характеру скоєних злочинів.

Источник: Ракурс


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