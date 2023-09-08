В Сумах из-под завалов спасли напуганного пса

https://racurs.ua/n187026-v-sumah-iz-pod-zavalov-dostali-ispugannogo-psa-video.html

Ракурс

Під час розбору завалів житлового масиву у середмісті Сум, куди росіяни поцілили сьогодні вранці, вдалося дістати наляканого домашнього улюбленця. Відеозапис порятунку собаки оприлюднила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

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Кожне життя важливе, — йдеться у повідомленні МВС.

Близько 5.30 8 вересня окупаційна армія росії нанесла ракетний удар по Сумах. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалося врятувати з-під завалів. Пошкоджено щонайменше вісім транспортних засобів та 20 домоволодінь, один з житлових будинків зруйновано вщент. Виникла пожежа, яку вже приборкали вогнеборці.

На місці події працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.