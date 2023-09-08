Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Третья бригада показала отражение штурма рф под Бахмутом

Третья бригада показала отражение штурма рф под Бахмутом (ВИДЕО)

8 сен 2023, 10:35
999

Третя окрема штурмова бригада показала відео одного із невдалих російських штурмів під Бахмутом. Про це повідомила 8 вересня 3ОШБр у Телеграм.


.

Ворог спробував атакувати позиції другої роти другого штурмового батальйону 3 ОШБр. Усе закінчилось «жестом доброй воли». Атаку відбили троє бійців взводу «Мирон», — йдеться у повідомленні.

Уцілілих росіян під час втечі «наздогнала» щільним обстрілом артилерія Збройних сил України. По ворогу також відпрацювала скидами аеророзвідка «Шершнів».

З нашого боку позиції було утримано, а противник втратив фактично відділення: п’ять росіян — 200 та ще четверо — 300, — зазначили воїни.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров