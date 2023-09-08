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Ракурс
Третя бригада показала відбиття штурму рф під Бахмутом

Третя бригада показала відбиття штурму рф під Бахмутом (ВІДЕО)

8 вер 2023, 10:35
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Третя окрема штурмова бригада показала відео одного із невдалих російських штурмів під Бахмутом. Про це повідомила 8 вересня 3ОШБр у Телеграм.


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Ворог спробував атакувати позиції другої роти другого штурмового батальйону 3 ОШБр. Усе закінчилось «жестом доброй воли». Атаку відбили троє бійців взводу «Мирон», — йдеться у повідомленні.

Уцілілих росіян під час втечі «наздогнала» щільним обстрілом артилерія Збройних сил України. По ворогу також відпрацювала скидами аеророзвідка «Шершнів».

З нашого боку позиції було утримано, а противник втратив фактично відділення: п’ять росіян — 200 та ще четверо — 300, — зазначили воїни.

Джерело: Ракурс


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