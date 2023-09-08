В Кривом Роге погиб полицейский, 25 пострадавших - троих достали из-под завалов

https://racurs.ua/n187024-v-krivom-roge-pogib-policeyskiy-25-postradavshih-troih-dostali-iz-pod-zavalov.html

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Внаслідок ракетного удару окупаційної армії росії по Кривому Розі загинув поліцейський, ще трьох — дістали з-під завалів у важкому стані. Про це 8 вересня повідомив керівник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Згодом він уточнив, що станом на 10.00 кількість травмованих внаслідок удару рф по Кривому Розі зросла до 25 осіб.

Кривий Ріг. Приліт по середмістю. Зруйнована одна із адміністративних будівель поліції. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані, — написав Клименко.

Спочатку він повідомив про шістьох співробітників поліції, які дістали травми різного ступеня тяжкості.

Рятувальники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 кв. м.

Окрім цього, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців, — додав глава МВС.

Тривають рятувальні роботи. Місцевих мешканців просять не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки.

ОНОВЛЕНО. Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до 32 людей. Більшість поранених — в стані середньої тяжкості або «задовільні», повідомляє ОВА.