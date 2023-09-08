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Ракурс
У Сумах з-під завалів врятували наляканого пса

У Сумах з-під завалів врятували наляканого пса (ВІДЕО)

8 вер 2023, 10:57
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Під час розбору завалів житлового масиву у середмісті Сум, куди росіяни поцілили сьогодні вранці, вдалося дістати наляканого домашнього улюбленця. Відеозапис порятунку собаки оприлюднила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.


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Кожне життя важливе, — йдеться у повідомленні МВС.

Близько 5.30 8 вересня окупаційна армія росії нанесла ракетний удар по Сумах. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалося врятувати з-під завалів. Пошкоджено щонайменше вісім транспортних засобів та 20 домоволодінь, один з житлових будинків зруйновано вщент. Виникла пожежа, яку вже приборкали вогнеборці.

На місці події працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Джерело: Ракурс


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