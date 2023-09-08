Bild: Генсек ООН тайно договаривается с рф об уступках в обмен на зерновое соглашение

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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш веде таємні переговори із очільником міністерства закордонних справ країни-агресора росії Сергієм Лавровим щодо послаблення санкцій в обмін на розблокування зернової угоди.

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Про це пише німецьке видання Bild. Журналісти отримали листування Гутерреша і Лаврова. Пропозиція ООН містить чотири пункти:

скасування санкцій Європейського Союзу проти «Россєльхозбанка» та підключення до SWIFT дочки банку під назвою RSHB Capital S.A.;

страхування російських суховантажів-зерновозів від «українських атак» у Чорному морі;

розблокування рахунків російських виробників добрив в Європі;

полегшення доступу російських суден із сільськогосподарською продукцією та добривами до портів ЄС (спрощення процедур видачі дозволів).

Страхова компанія спільного фінансування з ООН для російського експорту продовольства та добрив може запрацювати з Lloyd’s протягом 4−6 тижнів, — йдеться у листі.

Журналісти Bild звернулися до усіх згаданих у листі осіб, і жоден не заперечив його змісту.

За даними видання, керівництво росії зараз вивчають пропозиції ООН і поки що не погодилися на них, оскільки кремль вважає пропозиції «занадто хорошими, щоб бути правдою».