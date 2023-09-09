Украина близка к получению ракет ATACMS - ABC News

https://racurs.ua/n187053-ukraina-blizka-k-polucheniu-raket-atacms-abc-news.html

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США, ймовірно, вперше відправлять в Україну ракети далекого радіусу дії ATACMS.

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Про це написали в ABC news з посиланням на американських чиновників.

Це рішення вже на столі" (як пише журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш, це означає, що рішення ще розглядається).

В ABC News поспілкувалися з кількома високопоставленими американськими чиновниками, знайомими із ситуацією. За словами одного з них, «ATACMS наближаються», хоча поки немає офіційного оголошення — поспішати з висновками не варто.