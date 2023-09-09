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Украина близка к получению ракет ATACMS - ABC News
Украина близка к получению ракет ATACMS — ABC Newshttps://racurs.ua/n187053-ukraina-blizka-k-polucheniu-raket-atacms-abc-news.htmlРакурс
США, ймовірно, вперше відправлять в Україну ракети далекого радіусу дії ATACMS.
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Про це написали в ABC news з посиланням на американських чиновників.
Це рішення вже на столі" (як пише журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш, це означає, що рішення ще розглядається).
В ABC News поспілкувалися з кількома високопоставленими американськими чиновниками, знайомими із ситуацією. За словами одного з них, «ATACMS наближаються», хоча поки немає офіційного оголошення — поспішати з висновками не варто.
Інше джерело каналу повідомило, що питання передачі Україні цих ракет — «на столі» та, ймовірно, вони будуть включені до майбутнього пакету допомоги у сфері безпеки. Попри це, чиновник наголосив, що остаточний вердикт в адміністрації Байдена ще не винесено, а сама передача ATACMS може зайняти місяці.
Історія питання
Рішення про надання Україні американських ракет ATACMS не закрите. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами в Києві в понеділок, 4 вересня.
Це рішення відкрите. Воно абсолютно не закрите. В останній розмові з державним секретарем США ми це обговорювали. Він підтвердив, що вони проводять аналіз деяких моментів, пов’язаних із застосуванням, кількістю, щоб ухвалити остаточне рішення, — зазначив Кулеба.
У цьому контексті він нагадав, що Велика Британія і Франція надали Україні ракети середньої дальності Storm Shadow та SCALP.
Як відомо, Україна проводить переговори зі Сполученими Штатами Америки та іншими країнами щодо передачі ATACMS та подібних ракет дальністю ~500 км. Передача гальмується через небажання союзників надавати ракетне озброєння, що дістає вглиб території росії. А також через обмеженість запасів ракет ATACMS в арсеналі США.