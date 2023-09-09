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В Румынии обнаружены новые фрагменты российского беспилотника, фото: Олег Николенко

На территории Румынии обнаружили обломки второго российского дрона

9 сен 2023, 20:16
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На території Румунії були виявлені нові фрагменти безпілотника, схожого на ті, що використовуються російськими військовими.


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Про це сьогодні, 9 вересня, заявило Міністерство оборони країни, повідомляє агентство Reuters.

Президент Клаус Йоханніс заявив, що це свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії.

У своїй заяві Йоханніс сказав, що поінформував Генсека НАТО Єнса Столтенберга про уламки безпілотника — другого, що розбився на румунській території цього тижня — і що Столтенберг підтвердив повну солідарність Альянсу з Румунією.

Я рішуче засуджую цей інцидент, спричинений російськими атаками на українські річкові порти на Дунаї, — наголосив Йоханніс.

Нагадаємо, рашисти в ніч на 4 вересня атакували дронами-камікадзе дунайські порти України. Спочатку влада Румунії заперечувала падіння дрона на території країни, попри заяви офіційного Києва про наявність відповідних фотодоказів. 6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар визнав, що на території країни знайшли уламки російського безпілотника.

Джерело: Reuters


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