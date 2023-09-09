Учения» беларуси и рф снова продолжили, фото: «Европейская правда»

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білорусь вкотре продовжила спільні з рф військові навчання — тепер вони триватимуть до 17 вересня.

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Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляється у Telegram-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн», котра відслідковує дії та переміщення військових по території білорусі.

Зазначається, що для деяких полігонів у білорусі вихідними стали 9 та 10 вересня, але полігони «Доманове», «Гожський» та «Обуз-Лісновський» працюють без перерви.

Також група «Беларускі Гаюн» надала повний розклад навчань, які триватимуть на полігонах з 11 вересня й до вказаних термінів:

227−1 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) — до 16.09;

полігон «Гожський» 6 омбр. (Гродненський район) — до 15 вересня;

полігон «Брестський» 38 одшбр (Брестський район) — до 16 вересня;

полігон «Осиповицький» 51 абр (Осиповицький район) — до 15 вересня;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) — до 15 вересня;

230−1 загальновійськовий полігон «Обуз-Лісновський» (Барановицький район) — до 17 вересня;

174−1 навчальний полігон ВПС і військ ППО «Доманове» (Івацевицький район) — до 17 вересня;

полігон «Лепельський» 19 омбр (Лепельський район) — до 16 вересня.

Спільні навчання рф і білорусі тривають безперервно з 29 квітня 2022 року, періодично дату їх завершення відтерміновують.