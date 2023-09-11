ЕС осудил проведение россией выборов на оккупированных территориях Украины

https://racurs.ua/n187134-es-osudil-provedenie-rossiey-vyborov-na-okkupirovannyh-territoriyah-ukrainy.html

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Європейський Союз рішуче засуджує проведення нелегітимних так званих «виборів» у Криму, а також в окремих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

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Про це йдеться у заяві Високого представника Жозепа Борреля від імені Європейського Союзу.

Ми рішуче відкидаємо цю марну спробу росії легітимізувати чи нормалізувати свій незаконний військовий контроль та спробу анексії частини українських територій […] Європейський Союз не визнає і не визнаватиме ні проведення цих так званих виборів, ні їхні результати. Політичне керівництво рф та особи, причетні до організації [голосування], відповідають за ці незаконні дії, — йдеться у документі, опублікованому на сайті Представництва ЄС в Україні у понеділок.

Про те, як саме відбувалося голосування на окупованих територіях, відомо мало — незалежного спостереження на цих дільницях не було.

Окупаційна влада московитів стверджує, що явка у цих регіонах була дуже високою, а буцімто перемогла «Єдина Росія».

Боррель наголошує, що ці «вибори» є незаконними, вони відбулися в умовах примусової видачі рф паспортів, у тому числі дітям, примусового переміщення та депортації людей, широко поширених і систематичних порушень прав людини, а також залякування та посилення репресій щодо українських громадян з боку росії та її ставлеників.

Раніше Рада Європи засудила псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України.

Рішуче засуджуємо нелегітимні фіктивні «вибори», які відбулися 8−10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України. Ці фіктивні «вибори» можна вважати недійсними згідно з міжнародним правом. Ми ще раз підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, — йдеться в опублікованій заяві.

Історія питання

Українські спецслужби обіцяють невідворотне покарання активним учасникам незаконних виборів на окупованих територіях. Процеси в судах можуть затягнутись на роки, втім «виборчі дільниці» стають мішенню для атак вже зараз.

1 вересня Служба безпеки України офіційно оголосила про підозру в посяганні на територіальну цілісність Україні голові Центрвиборчкому РФ Еллі Памфіловій, її заступникові Миколі Булаєвому та секретареві комісії Наталі Бударіній. За організацію так званих «місцевих виборів», що їх проводить російська окупаційна адміністрація у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, спецслужба погрожує очільникам російського ЦВК довічним ув’язненням з конфіскацією майна.

Вибори до регіональних законодавчих зібрань, а також муніципальних та сільських рад пройдуть у росії 10 вересня — це так званий «єдиний день голосування». Та, як писала раніше DW, у чотирьох окупованих областях України російські «вибори» розтягнуться більш як на тиждень. У прифронтових населених пунктах так звані «пересувні виборчі комісії», почали обходити приватні помешкання вже 31 серпня. Як розповів DW речник СБУ Артем Дехтяренко, «голосування» відбувається в присутності озброєних представників окупаційної поліції.

Щоб створити видимість «виборчого процесу», за словами Дехтяренка, Кремль доручив своїм представникам забезпечити максимальну явку місцевих жителів. «Наприклад, у Бердянську російські загарбники та їхні поплічники змушують головних лікарів медичних установ направити для участі у фейкових виборах 100 відсотків медперсоналу», — каже представник української спецслужби та закликає громадян України «не брати участь у фейковому плебісциті й тим самим не діяти на користь агресора».

Як і під час торішнього «референдуму», українські правоохоронці обіцяють не карати за саме лише голосування на російських «виборах» — тим більш, коли на цьому наполягають люди зі зброєю. А втім, активна участь — робота у «виборчих комісіях», власне балотування до «дум» як кандидатів чи виконання ролі «спостерігачів» — буде вважатись тяжким злочином.