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Зеленский должен отвечать за коррупцию в правительстве и военных администрациях – опрос о коррупции
Зеленский должен отвечать за коррупцию в правительстве и военных администрациях — опросhttps://racurs.ua/n187141-zelenskiy-doljen-otvechat-za-korrupciu-v-pravitelstve-i-voennyh-administraciyah-opros.htmlРакурс
Майже 80% українців вважають президента Володимира Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Такими є результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи».
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Соціологи опитали 2 тис. 11 респондентів віком від 18 років.
Не погоджувалися з цим твердженням лише 18% опитаних.
Більш ніж половини опитаних українців вважають, що допомога Заходу має надаватися Україні лише за умови ефективної боротьби із корупцією. Такої думки у серпні дотримувались 55% респондентів.
Найбільш поширеною вона є серед жителів західних і центральних областей: 60,6% та 61,1% відповідно.
На півдні та сході підтримка цієї тези найменша: 47% і 40% відповідно.
У серпневому опитуванні фонду у топі основних проблем, які заважають Україні перемагати росію, 61,7% опитаних українців називали корупцію при закупівлях для потреб армії, і лише трохи більш половини — брак на передовій боєприпасів (58,3%), БпЛА та систем зв’язку (54%) і бронетехніки (51,7%).