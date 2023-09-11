Зеленский должен отвечать за коррупцию в правительстве и военных администрациях – опрос о коррупции

Не погоджувалися з цим твердженням лише 18% опитаних.

Більш ніж половини опитаних українців вважають, що допомога Заходу має надаватися Україні лише за умови ефективної боротьби із корупцією. Такої думки у серпні дотримувались 55% респондентів.

Найбільш поширеною вона є серед жителів західних і центральних областей: 60,6% та 61,1% відповідно.

На півдні та сході підтримка цієї тези найменша: 47% і 40% відповідно.

У серпневому опитуванні фонду у топі основних проблем, які заважають Україні перемагати росію, 61,7% опитаних українців називали корупцію при закупівлях для потреб армії, і лише трохи більш половини — брак на передовій боєприпасів (58,3%), БпЛА та систем зв’язку (54%) і бронетехніки (51,7%).