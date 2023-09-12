https://racurs.ua/n187176-smi-aktivy-medvedchuka-esche-ne-arestovali-vozmojno-prichasten-tatarov-video.html

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Активи державного зрадника Віктора Медведчука, попри ухвалу суду, не арештували і вони змінили власників. За даними розслідування Bihus.Info, правоохоронці «забули» занести документи про арешт до державного реєстру.

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Журналісти припускають, що до цього причетний екс-заступник начальника Головного слідчого управління МВС часів Януковича, якого президент Володимир Зеленський у 2020 році призначив заступником керівника Офісу президента, де він відповідає за правоохоронний напрям. Татаров нібито пов’язаний з компаніями, які заволоділи часткою Медведчука.

Після арешту впродовж 2022−2023 років із власності усунули структури Медведчука-Козака, через яку компанії й потрапили під арешт, а також фірму Столара. Тепер власником активів є бізнесмен Валерій Міщенко, його частки лишилися, а одну з фірм він повністю переписав на себе. Місце Медведчука та Столара натомість посіли два нові власники — Петр Тограмаджан із Болгарії з кримінальним минулим та Вадим Іванов із Риги.

Нагадаємо, 12 квітня 2022 року СБУ вдалося знайти і затримати Віктора Медведчука, який в день повномасштабного вторгнення рф втік з-під домашнього арешту і переховувався у столиці. Торік 21 його обміняли на 215 українських полонених військових та цивільних, зокрема захисників «Азовсталі». 10 січня 2023 року Зеленський підписав указ про позбавлення Медведчука громадянства.

1 лютого 2023 року Служба безпеки України провела обшуки у народного депутата від забороненої «ОПЗЖ» Вадима Столара, якого підозрюють в участі в легалізації коштів Медведчука та інших підсанкційних осіб.