СМИ указали, как рф в обход санкций покупает запчасти для самолетов Boeing и Airbus

https://racurs.ua/n187189-smi-ukazali-kak-rf-v-obhod-sankciy-pokupaet-zapchasti-dlya-samoletov-boeing-i-airbus.html

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Як росія купує запчастини для пасажирських літаків Boeing і Airbus після запровадження проти неї західних санкцій, встановили ЗМІ. росія через Туреччину, ОАЕ та Китай змогла закупити деталі для літаків Boeing і Airbus на майже 190 млн дол.

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Про це повідомили «Важливі історії».

У російських авіакомпаній, яким потрібні запчастини, є безліч способів обійти санкції. Найпростіший — купити їх у «дружній» країні (тобто не на Заході), — пише видання.

Найчастіше москва купує запчастини у дубайської компанії Ats Heavy Equipment & Machinery. За понад рік вона зробила понад 700 поставок до росії.

Здебільшого запчастини для Boeing і Airbus дісталися групі «Аерофлот», до якої, окрім власне «Аерофлоту», входять компанії «росія» і «Перемога».

Бенефіціарами компанії з ОАЕ Griffon, яка часто постачає в рф запчастини для літаків, є Ірина Гороховська та Ілля Рисев. Рисев заснував в рф дві компанії — «Сімплекс» і «Амерітех», які займаються поставками авіазапчастин. Гороховська працювала в «Сімплексі» керівником відділу логістики.

Також молдавська компанія Max Jet Service з початку війни в Україні відправляла в рф авіазапчастини для Boeing і Airbus. Засновником Max Jet Service виявився росіянин Сергій Ранга. Журналісти хотіли отримати від нього коментар, але він ухилився від нього.

Судячи з митних даних, російська авіакомпанія «Ай флай» купувала авіадеталі у литовської Right Direction Aero — запчастини європейських і американських виробників, зокрема для Boeing, — пише видання.

Компанія поставляла датчики температури, чаші унітази, гвинти і гайки.

Директор і власник Right Direction Aero Павло Чалапов запевнив, що не укладає угод із росією, досконально перевіряє своїх клієнтів на зв’язки з рф і зобов’язує їх підписувати декларації, що вони не будуть перепродавати запчастини людям і компаніям під санкціями.