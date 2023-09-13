Страны Балтии запретили въезд автомобилей с российскими номерами. Фото:

https://racurs.ua/n187203-estoniya-litva-i-latviya-zapretili-vezd-avtomobiley-s-rossiyskimi-nomerami.html

Ракурс

Естонія заборонила в’їзд автомобілів з номерами російської федерації.

.

Відповідна заборона запрацювала з 10.00 13 вересня. Таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам ЄС не дозволено впускати на територію Євросоюзу приватні автомобілі з номерами рф. Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив у Twitter.

Естонія забороняє в’їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не доб'ється перемоги, — йдеться у повідомленні.

А міністр внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметс у коментарі ERR повідомив, що оскільки Єврокомісія не надала роз’яснення щодо чинних санкцій, то Естонія, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, дійшла висновку, що обмеження найефективніші за умови спільного запровадження санкцій.

У тому разі, якщо авто на російських номерах, прибуде до естонського прикордонного пункту, то Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспортного засобу повинен буде повернутися у рф разом з автомобілем або перетнути кордон без нього.

Нагадаємо, 8 вересня Єврокомісія опублікувала правила, з яких випливає, що громадяни росії не можуть ввозити до ЄС особисті транспортні засоби. Під заборону потрапило ще 150 видів товарів, які також заборонено ввозити, серед них одяг, комп’ютери, смартфони, зубна паста.