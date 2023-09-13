Последствия атаки на юг Одесской области. Фото: Офис генерального прокурора

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Масштабна атака дронів на Одеську область була здійснена російськими загарбниками вночі 13 вересня.

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Внаслідок атаки постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених госпіталізовано, один з водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані. Також пошкоджені об'єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори у взаємодії з іншими силовиками документують наслідки обстрілів.

А в Румунії під час нічної атаки жителів сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників по півдню України. Digi24 зазначає, що мешканців попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій та ховатися в укриттях.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що вночі 13 вересня росіяни запустили 44 БПЛА «Шахед», які в основному атакували південні райони Одещини та портову інфраструктуру регіону. Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 32 ворожі ударні дрони, але були й влучання.