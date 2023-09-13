«Шахеди» вночі атакували Одещину. Фото:

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Атака дронів на Одеську область відбулася у ніч на 13 вересня.

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Ворог знову атакував Ізмаїльський район дронами-камікадзе типу «Шахед». Є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Пораненні дістали щонайменше шестеро осіб. Про це керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у соцмережах.

У Силах оборони півдня заявили, що через влучання по припортовій інфраструктурі також пошкоджено нежитлові будівлі, сталася пожежа на стоянці вантажного транспорту. Сім цивільних водіїв доправили до лікарні.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що загалом вночі було зафіксовано пуски 44 «шахедів». Основний напрямок — це південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону. Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищили 32 ворожі ударні дрони «Shahed-136/131».

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомляли, що Румунія почала будівництво укриттів для мешканців села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли окупаційною армією росії українських портів на іншому березі.