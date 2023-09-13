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«Шахеды» ночью атаковали Одесщину. Фото:
«Шахеды» атаковали Одесскую область — 32 БПЛА сбили, но есть попадания и раненыеhttps://racurs.ua/n187195-shahedy-atakovali-odesskuu-oblast-32-bpla-sbili-no-est-popadaniya-i-ranenye.htmlРакурс
Атака дронів на Одеську область відбулася у ніч на 13 вересня.
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Ворог знову атакував Ізмаїльський район дронами-камікадзе типу «Шахед». Є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Пораненні дістали щонайменше шестеро осіб. Про це керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у соцмережах.
У Силах оборони півдня заявили, що через влучання по припортовій інфраструктурі також пошкоджено нежитлові будівлі, сталася пожежа на стоянці вантажного транспорту. Сім цивільних водіїв доправили до лікарні.
У Повітряних силах ЗСУ заявили, що загалом вночі було зафіксовано пуски 44 «шахедів». Основний напрямок — це південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону. Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищили 32 ворожі ударні дрони «Shahed-136/131».
Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомляли, що Румунія почала будівництво укриттів для мешканців села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли окупаційною армією росії українських портів на іншому березі.
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