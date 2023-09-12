Румунія будує укриття навпроти українського Ізмаїла

https://racurs.ua/ua/n187187-rumuniya-buduie-ukryttya-navproty-ukrayinskogo-izmayila.html

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Румунія почала будівництво укриттів для мешканців села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли окупаційною армією росії українських портів на іншому березі.

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Про це повідомляє Digi24.

На території громади Чаталкіой помітили значну кількість солдатів і вантажівки з будівельними матеріалами. Джерела в армії повідомляли, що це може бути пов’язано з будівництвом укриттів для мешканців села Плауру, поблизу якого виявили уламки двох російських дронів.

У вересні Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії ухвалив рішення про будівництво укриттів для мешканців сіл над Дунаєм та про надсилання сповіщень у разі загрози. Згодом Міністерство національної оборони оголосили, що у Плауру починають будівництво двох укриттів для населення, у роботах залучені близько 50 військових і 20 одиниць техніки. Для стін використають бетонні конструкції. Укриття будуть розміром 9,6 на 2 м та висотою 1,5 м.

Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки «Шахедами» на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.