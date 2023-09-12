Зеленський надав пропозиції до ветованого законопроекту про е-декларування

https://racurs.ua/ua/n187186-zelenskyy-nadav-propozyciyi-do-vetovanogo-zakonoproektu-pro-e-deklaruvannya.html

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Президент Володимир Зеленський надав пропозиції до ветованого законопроекту про відновлення електронного декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

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Відповідні пропозиції глави держави до проекту закону № 9534 оприлюднені на сторінці документу на сайті парламенту.

Не можу погодитися із запропонованим законом підходом, згідно з яким не забезпечується відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, — вказав глава держави.

Зеленський пропонує Верховній Раді зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але при цьому врахувати низку особливостей щодо певних груп декларантів. Він пропонує встановити, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного держреєстру декларацій.

При цьому глава держави вважає за необхідне визначити в законі, що у відкритому доступі не відображатимуться декларації, подані, зокрема:

військовослужбовцями Державної прикордонної служби України,

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,

Управління державної охорони,

Збройних сил України та інших військових формувань.

Крім цього, не відображатимуться декларації:

співробітників поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій,

поранених,

полонених,

миротворців,

осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Згідно з пропозиціями президента, ці винятки не стосуються: