Ракети атакували судноремонтний завод. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n187194-sevastopol-u-vogni-rakety-znyschyly-sudnoremontnyy-zavod-ta-rosiyski-korabli-foto.html

Ракурс

Ракетний удар по окупованому Севастополю був завданий уночі 13 вересня.

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Близько 3.06 в окупованому місті пролунали вибухи в районі заводських приміщень в районі Південної бухти. Був атакований судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе, де будують та ремонтують російські кораблі. Місцева влада заявила про щонайменше 24 поранених. Про це пише російська пропаганда.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram, що відбулося влучання у сухий док в південній бухті. Як результат — знищено/пошкоджено великий десантний корабель проекту 775. Також він пише, що на супутникових знімках від 12 вересня було помічено підводний човен 877/636 проектів.

Про стан двох суден дізнаємося скоро, оскільки порти в Севастополі часто моніторяться західними осінтерами, — йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони країни-агресора росії повідомило, що Севморзавод у Севастополі був атакований крилатими ракетами — нібито було завдано 10 ударів. Крім того, три надводні дрони атакували загін російських кораблів Чорноморського флоту на переході морем.

Окупанти заявляють, що «збили сім крилатих ракет», а патрульний корабель Василь Биков нібито знищив всі безекіпажні катери. При цьому ворог все ж змушений був заявити про пошкодження кораблів, які перебували на ремонті.

Нагадаємо, 11 вересня в Головному управлінні розвідки заявили, що Україна повернула під контроль так звані «Вишки Бойка» — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.