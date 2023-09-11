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Ракурс
Під час операції зі звільнення «вишок Бойка», скріншот відео

«Вишки Бойка» повернуто під контроль України — ГУР (ВІДЕО)

11 вер 2023, 12:28
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Україна повернула під контроль так звані «Вишки Бойка» — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.


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Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що ці платформи росія окупувала у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях — зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш», — наголошують у ГУР.

Зазначається, що під час проведення цієї операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї:

  • запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет);
  • РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити, — додають у ГУР.

Джерело: Ракурс


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