«Вишки Бойка» повернуто під контроль України — ГУР (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187124-vyshky-boyka-povernuto-pid-kontrol-ukrayiny-gur-video.htmlРакурс
Україна повернула під контроль так звані «Вишки Бойка» — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.
Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що ці платформи росія окупувала у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях — зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.
Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш», — наголошують у ГУР.
Зазначається, що під час проведення цієї операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї:
- запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет);
- РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.
Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити, — додають у ГУР.