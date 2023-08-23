Поблизу Зміїного та "вишок Бойка" українські катери атакували російський військовий літак (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n186473-poblyzu-zmiyinogo-ta-vyshok-boyka-ukrayinski-katery-atakuvaly-rosiyskyy-viyskovyy-litak-video.html

Ракурс

Сили безпеки й оборони України вдарили по ворожому літаку в Чорному морі.

.

Бій відбувся у територіальних водах України поблизу острова Зміїний і в районі «вишок Бойка». Російський блохоліт спробував атакувати українські військові судна, але отримав гідну відповідь. Відео бою опублікувало Головне управління розвідки

Московити сьогодні поширили фейк про нібито ураження та затоплення українського катера. Насправді ж російська ракета впала у воду поблизу катера ― жодної шкоди українським військовим завдано не було.

У відповідь на цю спробу атаки українські військовослужбовці вдарили по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому, повідомляє ГУР МО України.