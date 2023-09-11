Во время операции по освобождению «вышек Бойко», скриншот видео

https://racurs.ua/n187124-vyshki-boyko-vozvrascheny-pod-kontrol-ukrainy-gur-video.html

Ракурс

Україна повернула під контроль так звані «Вишки Бойка» — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.

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Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що ці платформи росія окупувала у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях — зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш», — наголошують у ГУР.

Зазначається, що під час проведення цієї операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї:

запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет);

РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.