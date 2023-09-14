Пентагон отправляет в Украину новую команду для мониторинга использования помощи США

https://racurs.ua/n187235-pentagon-otpravlyaet-v-ukrainu-novuu-komandu-dlya-monitoringa-ispolzovaniya-pomoschi-ssha.html

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Пентагон відправляє в Україну нову команду для моніторингу використання допомоги США. Це відбувається на тлі закликів частини республіканців у Конгресі до посилення контролю над використанням американських грошей.

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Про це пише CNN з посиланням на генерального інспектора Міноборони.

Високопоставлений представник США розпочав роботу в Україні ще наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу.

Видання нагадує, що допомога США склала понад $43 млрд від початку роботи адміністрації президента Джозефа Байдена.

CNN пише, що створення нової команди відбувається в критичний для допомоги Україні час. Нещодавно адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням про надання додаткової допомоги на 24 млрд дол., у тому числі на 13 млрд дол. на безпеку, оскільки президент та інші високопосадовці адміністрації пообіцяли продовжувати допомогу США «стільки, скільки буде потрібно».

Але дедалі більш скептичні республіканці порушили питання про те, чи варта двопартійна підтримка таких значних сум допомоги. Все більше республіканців почали сумніватися в доцільності витрачання мільярдів доларів в Україні та закликали до більшого контролю.

Заклики республіканців до посилення контролю не є одностайними. Лідер Сенату Республіканської партії Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що вже є «безпрецедентна інформація про те, як майже 30 типів західних систем озброєнь і транспортних засобів використовуються Україною, часто аж до серійного номера».

Пентагон покращив свою здатність контролювати передачу зброї та обладнання в Україну через аташе з питань оборони в Києві та створення Групи сприяння безпеці в Україні, але військовим було важко ефективно контролювати постачання, коли почалася війна.

У звіті генерального інспектора Міністерства оборони, який отримав CNN, попереджено, що здатність США контролювати мільярди доларів допомоги, що надходить в Україну, зіткнулася з «проблемами» через обмежену присутність США.