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Украинские войска имеют успех в наступлении южнее Бахмута
Украинские войска имеют успех в наступлении южнее Бахмутаhttps://racurs.ua/n187234-ukrainskie-voyska-imeut-uspeh-v-nastuplenii-ujnee-bahmuta.htmlРакурс
Українські війська мають успіх у наступі південніше Бахмута.
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Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.
Мали частковий успіх у районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, — сказав речник.
Російські війська «залишили» селища Кліщіївка та Андріївка південніше Бахмута, і фронт тепер проходить по лінії залізниці. Про це написав Роман Альохін, російський бізнесмен, який збирає гроші на підтримку окупантів.
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