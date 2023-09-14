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Ракурс
Українські війська мають успіх у наступі південніше Бахмута

Українські війська мають успіх у наступі південніше Бахмута

14 вер 2023, 08:56
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Українські війська мають успіх у наступі південніше Бахмута.


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Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Мали частковий успіх у районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, — сказав речник.

Російські війська «залишили» селища Кліщіївка та Андріївка південніше Бахмута, і фронт тепер проходить по лінії залізниці. Про це написав Роман Альохін, російський бізнесмен, який збирає гроші на підтримку окупантів.

Джерело: Ракурс


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