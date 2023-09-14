Следователи установили еще четырех россиян, расстреливавших во время оккупации гражданских в Буче

https://racurs.ua/n187241-sledovateli-ustanovili-esche-chetyreh-rossiyan-rasstrelivavshih-vo-vremya-okkupacii-grajdanskih.html

Ракурс

Слідчі встановили ще чотирьох російських військових, які 27 лютого 2022 року у Бучі розстріляли 26-річного охоронця супермаркету.

.

Чоловік не мав зброї та не брав участі у бойових діях.

Того дня колона російської військової техніки рухалася у напрямку м. Ірпінь по вул. Вокзальній у м. Буча. У цей час лейтенант, старший офіцер першої самохідно-артилерійської батареї цієї батальйонно-тактичної групи, по радіозв’язку повідомив:

Всє, кто в чьорном — врагі", тим самим віддавши своїм підлеглим наказ ідентифікувати осіб у чорному одязі як ворогів.

Військові рф з автоматів розстріляли беззбройного охоронця супермаркету, який був одягнутий у чорний брендований одяг з написом «Охорона-Новус». Він зміг дістатися до свого місця роботи, щоби сховатися: колеги намагалися надати йому допомогу, але від отриманих поранень чоловік помер.

Наразі встановлено ще чотирьох військових, які брали участь у розстрілі, а саме: двох командирів, заряджального та члена екіпажу самохідної артилерійської гармати 2С9 «Нона-С».

Раніше поліцейські вже встановили російського військовослужбовця, причетного до цього злочину. Нині він перебуває у полоні і дає правоохоронцям покази щодо злочинів, скоєних окупантами.