Ракурсhttps://racurs.ua/
Следователи установили еще четырех россиян, расстреливавших во время оккупации гражданских в Буче
Следователи установили еще четырех россиян, расстреливавших во время оккупации гражданских в Буче (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187241-sledovateli-ustanovili-esche-chetyreh-rossiyan-rasstrelivavshih-vo-vremya-okkupacii-grajdanskih.htmlРакурс
Слідчі встановили ще чотирьох російських військових, які 27 лютого 2022 року у Бучі розстріляли 26-річного охоронця супермаркету.
.
Чоловік не мав зброї та не брав участі у бойових діях.
Того дня колона російської військової техніки рухалася у напрямку м. Ірпінь по вул. Вокзальній у м. Буча. У цей час лейтенант, старший офіцер першої самохідно-артилерійської батареї цієї батальйонно-тактичної групи, по радіозв’язку повідомив:
Всє, кто в чьорном — врагі", тим самим віддавши своїм підлеглим наказ ідентифікувати осіб у чорному одязі як ворогів.
Військові рф з автоматів розстріляли беззбройного охоронця супермаркету, який був одягнутий у чорний брендований одяг з написом «Охорона-Новус». Він зміг дістатися до свого місця роботи, щоби сховатися: колеги намагалися надати йому допомогу, але від отриманих поранень чоловік помер.
Наразі встановлено ще чотирьох військових, які брали участь у розстрілі, а саме: двох командирів, заряджального та члена екіпажу самохідної артилерійської гармати 2С9 «Нона-С».
Раніше поліцейські вже встановили російського військовослужбовця, причетного до цього злочину. Нині він перебуває у полоні і дає правоохоронцям покази щодо злочинів, скоєних окупантами.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...