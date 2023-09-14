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США отреагировали на встречу диктаторов рф и КНДР - путин умоляет Ким Чен Ына о помощи
США отреагировали на встречу диктаторов рф и КНДР — путин умоляет Ким Чен Ына о помощиhttps://racurs.ua/n187243-ssha-otreagirovali-na-vstrechu-diktatorov-rf-i-kndr-putin-umolyaet-kim-chen-yna-o-pomoschi.htmlРакурс
володимир путін хотів відновити славу Російської імперії, а тепер благає Кім Чен Ина про допомогу.
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Так у Держдепі США прокоментували зустріч двох диктаторів на Далекому Сході рф.
Коли ви бачите те, що виглядає як розширення співпраці та, ймовірно, військові передачі, це викликає занепокоєння і потенційно порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, які росія сама ж і підтримала, — цитує «Голос Америки» речника Держдепу Метью Міллера.
Він додав, що Вашингтон «без вагань» накладе додаткові санкції на росію та Північну Корею, якщо вони укладуть будь-які нові угоди щодо постачання зброї.
У США занепокоєні поглибленням військової співпраці між росією і КНДР на тлі зустрічі путіна і Кім Чен Ина.
Лідер КНДР увечері 13 вересня підняв келих за здоров’я путіна і виголосив тост, заявивши, що «впевнений в успіху росії» в проведенні так званої «СВО», тобто у війні проти України.
Він наголосив, що хоче розвивати відносини з рф і підтримує всі рішення путіна:
Я сподіваюся, що ми завжди будемо разом у боротьбі проти імперіалізму.
Спілкування двох диктаторів тривало близько чотирьох годин.
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