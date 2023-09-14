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США отреагировали на встречу диктаторов рф и КНДР - путин умоляет Ким Чен Ына о помощи

США отреагировали на встречу диктаторов рф и КНДР — путин умоляет Ким Чен Ына о помощи

14 сен 2023, 12:38
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володимир путін хотів відновити славу Російської імперії, а тепер благає Кім Чен Ина про допомогу.


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Так у Держдепі США прокоментували зустріч двох диктаторів на Далекому Сході рф.

Коли ви бачите те, що виглядає як розширення співпраці та, ймовірно, військові передачі, це викликає занепокоєння і потенційно порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, які росія сама ж і підтримала, — цитує «Голос Америки» речника Держдепу Метью Міллера.

Він додав, що Вашингтон «без вагань» накладе додаткові санкції на росію та Північну Корею, якщо вони укладуть будь-які нові угоди щодо постачання зброї.

У США занепокоєні поглибленням військової співпраці між росією і КНДР на тлі зустрічі путіна і Кім Чен Ина.

Лідер КНДР увечері 13 вересня підняв келих за здоров’я путіна і виголосив тост, заявивши, що «впевнений в успіху росії» в проведенні так званої «СВО», тобто у війні проти України.

Він наголосив, що хоче розвивати відносини з рф і підтримує всі рішення путіна:

Я сподіваюся, що ми завжди будемо разом у боротьбі проти імперіалізму.

Спілкування двох диктаторів тривало близько чотирьох годин.

Источник: Ракурс


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