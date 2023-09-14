В Украине могут отменить фиксированный курс доллара

https://racurs.ua/n187259-fiksirovannyy-kurs-dollara-otmenyat-v-ukraine-nbu.html

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Нацбанк України планує відмовитися від фіксованого курсу валют, котрий наразі становить 36,56 грн за долар США, і повернутися до гнучкого, за якого валюта коливатиметься у ціні.

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Керівництво Нацбанку повідомило про це сьогодні, 14 вересня, на брифінгу після засідання монетарного комітету.

Зазначається, що повернення до гнучкого курсу станеться після того, як НБУ отримає задовільні показники за низкою параметрів:

інфляція;

реальна ринкова ставка;

фінансова стабільність;

стан та обсяг золотовалютних резервів;

ситуація на валютному ринку;

ризики безпеки.

От практично повний список, — наголосив очільник НБУ Андрій Пишний. — Поки що команда Нацбанку мені до певної міри нагадує снайпера, який намагається вразити точно в ціль. Але при цьому мета постійно рухається, і ми повинні потрапити саме таким чином, щоб не зашкодити досягненням, які маємо сьогодні.

Він зазначив, що до скасування фіксованого курсу у Нацбанку готуються вже протягом тривалого часу, проте конкретного графіка переходу до плаваючого курсу немає.