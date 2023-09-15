Освобождение Андреевки важно для ВСУ, несмотря на ее тотальное разрушение

https://racurs.ua/n187285-osvobojdenie-andreevki-vajno-dlya-vsu-nesmotrya-na-ee-totalnoe-razrushenie.html

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Звільнення Андріївки, яка фактично зруйнована до фундамента, є важливим кроком для Збройних сил України.

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Про це пояснили в Українській службі BBC.

Ще 20 травня російська влада заявила, що Бахмут повністю взятий. Проте українське військове командування поширило свою заяву. Командувач Східного угрупування військ, генерал Олександр Сирський спрогнозував, що росіяни тут «потраплять у пастку».

Річ у тому, що в середині травня ЗСУ розпочали активний рух на флангах Бахмута — з метою взяти російський гарнізон до оперативного оточення.

Найважливіша ділянка тут проходить поряд із селами Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка. Вони лежать поруч із залізницею та автошляхом (Т0513), що з'єднує Бахмут з окупованою Горлівкою.

Це важлива логістична артерія для російських військ. Її перерізання поставить армію рф у вкрай скрутне становище у Бахмуті та сусідньому Соледарі.

Власне, щодо безпечної в такому разі залишається лише одна траса — на містечко Попасна. Але якщо після звільнення Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки українські сили продовжать рух на схід, то цілком імовірно візьмуть її під вогневий контроль.

Тоді російські військові будуть змушені терміново виводити свої війська з Бахмута, щоб не потрапити до повного оточення.

Власне, саме біля Андріївки бійцям ЗСУ і вдалося в середині липня прорвати оборонні порядки супротивника та перетнути канал Сіверський Донець-Донбас.

Так вони створили плацдарм на його східному березі, а згодом українські військові почали поступово витісняти російські сили з території між Кліщіївкою та Андріївкою. Війська рф намагалися контратакувати, але всі спроби зазнали невдачі.