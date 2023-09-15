Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n187304-kadyrov-nahoditsya-v-tyajelom-sostoyanii-no-eto-ne-ranenie-gur.html

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Рамзан Кадиров, глава Чечні, зараз перебуває у важкому стані.

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Днями медіа повідомили, що Кадиров упав у кому, а лікарі ніяк не можуть йому допомогти. Інформація про певні проблеми здоров’я глави чеченських бойовиків є правдивою. Але мова не йде про поранення. Про це представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив у коментарі виданню «Obozrevatel».

Рамзан Кадиров зараз перебуває у важкому стані. Це не поранення, — зазначив він.

Представник ГУР додав, що критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел. Однак інші деталі потребують додаткових уточнень. Юсов зазначив, що Кадиров вже давно хворіє, але сильно його стан погіршився лише зараз.

Як відомо, українські правоохоронці оголосили Кадирова у розшук у вересні 2022 року. Посібника путіна підозрюють у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків) та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 10 років тюремного строку до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у лютому 2023 року очільник Чечні Рамзан Кадиров хвалькувато заявляв, що може «взяти Київ», якщо російський диктатор володимир путін накаже. Також воєнний злочинець стверджував, що готовий навіть «брати Америку» у разі наказу путіна.

Джерело: «Obozrevatel»