Кадиров каже, що може “взяти Київ” і йти на Америку за наказом путіна

https://racurs.ua/ua/n179888-kadyrov-kaje-scho-moje-vzyaty-kyyiv-i-yty-na-ameryku-za-nakazom-putina.html

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Рамзан кадиров, воєнний злочинець й очільник Чечні, заявив, що може «взяти Київ», якщо російський диктатор володимир путін накаже. Торік у березні кадиров публікував відео нібито з-під Києва, тоді він теж погрожував «узяти» українську столицю. Окупантів вигнали з Київської області через два тижні після цих заяв.

У нас є сила жива, яка може дійти до Києва, забрати Київ. Сьогодні, якщо буде наказ верховного головнокомандувача, то наші підрозділи Міністерства оборони, Національної гвардії, поліції — немає значення, позавідомчі — у нас всі підрозділи, всі до єдиного готові. А далі — як прийме рішення президент, — цитують заяву кадирова російські пропагандистські видання.

Окрім цього, у своєму Телеграмі кадиров написав, що готовий навіть «брати Америку», але знову ж таки — якщо путін накаже.

Якщо буде наказ верховного головнокомандувача, ми готові хоч на Америку вирушити, залишимо Молдову далеко за спиною. І будь-який такий наказ не обговорюється, а виконується. Є всі необхідні сили, засоби і техніка, щоб втілити його в життя, — марить воєнний злочинець.

Кадиров також розповів про «трофейний пістолет», який нібито тримає спеціально для президента України Володимира Зеленського, щоб той застрелився. Кадиров приніс зброю на інтерв’ю, проте довго не міг розстебнути кобуру.

Також глава Чечні назвав Зеленського «терористом, сільським сатаністом і фашистом».