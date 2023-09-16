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Ракурс
Последствия российских обстрелов на Херсонщине, фото: Владимир Литвинов

Российский обстрел разрушил школу на Херсонщине (ФОТО)

16 сен 2023, 17:54
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На Херсонщині російській обстріл завдав значних руйнувань ліцею у селищі Львове Тягинської громади.


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Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Бериславської РДА Володимир Літвінов.

Так зараз виглядає ліцей у селі Львове Тягинської громади. Сьогодні по освітньому закладу вдарила російська армія, — зазначив він.

Літвінов зазначив, що внаслідок обстрілу будівля ліцею зазнала таких руйнувань:

  • пошкоджено стіну та дах;
  • вибито вікна.

Наслідки російського обстрілу на Херсонщині, фото: Володимир Літвінов

Источник: Ракурс


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