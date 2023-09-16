Последствия российских обстрелов на Херсонщине, фото: Владимир Литвинов

https://racurs.ua/n187325-rossiyskiy-obstrel-razrushil-shkolu-na-hersonschine-foto.html

Ракурс

На Херсонщині російській обстріл завдав значних руйнувань ліцею у селищі Львове Тягинської громади.

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Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Бериславської РДА Володимир Літвінов.

Так зараз виглядає ліцей у селі Львове Тягинської громади. Сьогодні по освітньому закладу вдарила російська армія, — зазначив він.

Літвінов зазначив, що внаслідок обстрілу будівля ліцею зазнала таких руйнувань: