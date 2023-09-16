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У Токмак, який окупанти перетворили на військову базу, сьогодні, 16 вересня, прилетіло «вітання» від Сил оборони України.
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Влучання сталося у місце розташування ворожої техніки на околиці міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення, що жителі Токмака чули кілька гучних вибухів.
Чим частіші прильоти та ближче фронт, тим страшніше колаборантам, — наголошує Федоров.
Він зазначив, що цього тижня з Токмака:
- евакуювали «паспортний стіл», а «паспорти» пообіцяли видавати в Мелітополі;
- вивезли співробітників фсб та частину адміністрації.
На жаль, говорити про те, що окупанти готують «жест доброї волі» не варто. Варто допомагати нашій армії і вірити в перемогу! — резюмував Федоров.
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