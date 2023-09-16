ВСУ поразили месторасположение техники рашистов на окраине Токмака, инфографика: Иван Федоров

https://racurs.ua/n187332-pozdravleniya-ot-sil-oborony-v-tokmake-porazili-tehniku-okkupantov.html

Ракурс

У Токмак, який окупанти перетворили на військову базу, сьогодні, 16 вересня, прилетіло «вітання» від Сил оборони України.

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Влучання сталося у місце розташування ворожої техніки на околиці міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення, що жителі Токмака чули кілька гучних вибухів.

Чим частіші прильоти та ближче фронт, тим страшніше колаборантам, — наголошує Федоров.

Він зазначив, що цього тижня з Токмака:

евакуювали «паспортний стіл», а «паспорти» пообіцяли видавати в Мелітополі;

вивезли співробітників фсб та частину адміністрації.