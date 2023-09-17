Президент Сербии приревновал Украину к ЕС

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Ракурс

Президент Сербії Александар Вучич сказав, що ЄС «занадто підтримує" Україну, тоді як Сербія не отримує підтримки у її намірі вступити до ЄС.

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Він зазначив, що Україні було надано статус країни-кандидата лише через рік після подання нею заявки. Обговорення початку переговорів про вступ також, на його думку, говорить про надто велику підтримку.

Серед країн Західних Балкан росте невдоволення «прискореним» процесом вступу України в ЄС, стверджує Financial Times. Зокрема, такі країни, як Сербія, Албанія та Чорногорія вважають несправедливими «привілеї», які нібито отримує Україна на шляху до Євросоюзу через війну проти рф.

За словами президента Сербії Александара Вучича, його країна (подала заявку на початок переговорів щодо вступу у 2014 році — «Ракурс»), «ніколи не могла розраховувати на таке ставлення до себе».

Водночас президент Євроради Шарль Мішель та інші високопосадовці ЄС чітко дали зрозуміти Белграду, що без стабілізації відносин із Косово та підтримки західних санкцій проти росії на прогрес щодо вступу розраховувати буде важко. Нещодавно Мішель натякнув на те, що приєднання нових членів до ЄС слід чекати ближче до 2030 року.

У відповідь на це прем'єр-міністр Албанії Еді Рама поставив під сумнів ці строки і пожартував, що приклад України показує, що «війна може прискорити членство».

Хто має атакувати кого, щоб швидше отримати членство? Болгарія може легко напасти на Північну Македонію, Хорватія може напасти на Сербію, Сербія може напасти на Косово, Боснія може напасти сама на себе… Можливо тоді ми всі могли б приєднатися до потяга з Україною, — сказав Рама.

На противагу своїм сусідам, більш зважено до прогресу України ставиться Північна Македонія. Міністр закордонних справ країни Буяр Османі зазначив, що Скоп'є не розглядає можливий вступ України в ЄС як конкуренцію.