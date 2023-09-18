Украина будет судиться со странами ЕС из-за запрета на импорт зерна

Украина будет судиться со странами Евросоюза из-за запрета импорта зерна, фото:

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Україна подасть позов на Польщу, Угорщину та Словаччину через відмову скасувати заборону на імпорт української агропродукції, попри відповідне рішення Єврокомісії.

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Про це в інтерв’ю виданню Politico заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

Важливо довести, що ці дії є юридично неправомірними. І саме тому завтра ми розпочнемо судовий розгляд, — зазначив Качка.

Він також зауважив, що Київ готується до дій у відповідь щодо польського експорту фруктів та овочів, в разі, якщо Варшава не скасує додаткові заборони.

Ми будемо змушені вжити заходів у відповідь на додаткові продукти та заборонимо імпорт фруктів і овочів з Польщі, — зазначив Качка.

Качка стверджує, що відкритий виклик Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини є не лише внутрішньою справою ЄС, але й викликає «найбільше системне занепокоєння» — чи можуть міжнародні торговельні партнери довіряти тому, що Брюссель виступає від імені Євросоюзу.

Протягом багатьох років саме Єврокомісія є інституцією, що веде торговельні переговори та розробляє торговельну політику для всього ЄС. І ми звикли працювати на цій основі, — зазначив він. — Системний підхід Будапешта і Варшави ігнорувати позицію інституцій ЄС у торговельній політиці — я думаю, що це буде проблемою для ЄС в цілому, тому що там немає єдності.

Зазначається, що Україна судитиметься з Польщею, Угорщиною та Словаччиною не через механізми ЄС, а подасть позов до Світової організації торгівлі.

Я думаю, що весь світ повинен бачити, як країни-члени ЄС поводяться щодо торговельних партнерів і до власного Союзу, тому що це може вплинути і на інші держави, — наголосив він.

Відповідаючи на запитання про цю можливу домовленість із Брюсселем, згідно з якою Україна може запровадить власні обмеження на експорт у разі раптових сплесків, Какча зазначив, що Київ готовий «взяти на себе відповідальність за те, щоб експорт з України не створював цунамі в сусідніх країнах», і запровадить відповідну систему експортних ліцензій на зерно «в реальному часі», котра дозволить швидко реагувати в таких випадках.

Джерело: Politico