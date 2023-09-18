Поедет ли Лукашенко на сессию Генассамблеи ООН, рассказали в беларуси

https://racurs.ua/n187392-poedet-li-lukashenko-na-sessiu-genassamblei-oon-rasskazali-v-belarusi.html

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Міністерство закордонних справ видало повідомлення про участь делегації від Республіки Білорусь у 78 сесії Генеральної Асамблеї ООН. Її очолить міністр закордонних справ Сергій Алейник.

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78 сесія Генеральної Асамблеї ООН пройде з 19 по 24 вересня. Зазвичай на неї запрошуються глави всіх держав, і багато навіть найодіозніших політиків часто використовують цю трибуну, щоб особисто розповісти, куди вони ведуть свої країни. Але Лукашенко у нинішній ситуації їздити на Захід не ризикує, як і володимир путін. росію на форумі також представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Делегація від Лукашенка, як анонсується, збирається свою увагу «зосередити на завданнях щодо просування консолідуючого та творчого порядку денного, що наголошує на мирному характері наших національних пріоритетів, протидії ініціативам, спрямованим на підрив національних інтересів нашої країни».

Також в ООН Алейник говоритиме про «односторонні примусові заходи, зокрема, їх негативний вплив на сталий розвиток окремих країн, цілих регіонів, світову економіку і торгівлю, їх протиріччя міжнародному праву».

Нагадаємо, під час засідання Генасамблеї на тижні високого рівня у США перебуватиме президент України Володимир Зеленський.