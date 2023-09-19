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Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе
Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Карабахеhttps://racurs.ua/n187410-azerbaydjan-nachal-antiterroristicheskie-meropriyatiya-v-karabahe.htmlРакурс
Азербайджан розпочав «антитерористичні заходи» локального характеру в Карабаху для відновлення конституційного ладу. Про це заявили в Міністерстві оборони Азербайджану.
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Перед цим оголошенням Азербайджан закрив свій повітряний простір для Вірменії.
Раніше стався підрив на міні транспортного засобу, який перевозив військовослужбовців МВС Азербайджану. Країна стверджує, що міну заклали диверсанти з Вірменії.
У заяві армії Азербайджану йдеться про те, що вона використовує «високоточну зброю» для ураження військових об'єктів. Армія оборони Нагірного Карабаху та сили Азербайджану звинуватила один одного в порушенні припинення вогню.
Наразі Азербайджан обстрілює вірменське місто Степанакерт. Водночас вірменські військові обстрілюють азербайджанські позиції з артилерійських установок на Агдамському напрямку.
Медіа пишуть, що Баку планує повернути повний контроль над Карабахом.
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