Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе

https://racurs.ua/n187410-azerbaydjan-nachal-antiterroristicheskie-meropriyatiya-v-karabahe.html

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Азербайджан розпочав «антитерористичні заходи» локального характеру в Карабаху для відновлення конституційного ладу. Про це заявили в Міністерстві оборони Азербайджану.

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Перед цим оголошенням Азербайджан закрив свій повітряний простір для Вірменії.

Раніше стався підрив на міні транспортного засобу, який перевозив військовослужбовців МВС Азербайджану. Країна стверджує, що міну заклали диверсанти з Вірменії.

У заяві армії Азербайджану йдеться про те, що вона використовує «високоточну зброю» для ураження військових об'єктів. Армія оборони Нагірного Карабаху та сили Азербайджану звинуватила один одного в порушенні припинення вогню.

Наразі Азербайджан обстрілює вірменське місто Степанакерт. Водночас вірменські військові обстрілюють азербайджанські позиції з артилерійських установок на Агдамському напрямку.

Медіа пишуть, що Баку планує повернути повний контроль над Карабахом.