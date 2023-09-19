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Турция покупает уголь на оккупированных московитами территориях Украины
Турция покупает уголь на оккупированных московитами территориях Украины — Reutershttps://racurs.ua/n187411-turciya-pokupaet-ugol-na-okkupirovannyh-moskovitami-territoriyah-ukrainy-reuters.htmlРакурс
У першій половині 2023 року Туреччина стала найбільшим імпортером вугілля з окупованих росією Донецької та Луганської областей — на її частку припало близько 95% усіх поставок.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані російської митниці.
Загалом у період з лютого по червень Туреччина імпортувала близько 160 тис. т вугілля з тимчасово окупованих територій України. Вартість цих постачань журналісти оцінили у 14,3 млн дол.
За даними агентства, постачання здійснювали щонайменше десять компаній. Троє з них підтвердили, що постачали вугілля до Туреччини. При цьому покупцями виступали компанії, зареєстровані в Гонконгу, ОАЕ та в офшорних зонах, включаючи Британські Віргінські острови та Беліз.
Журналісти з’ясували, що вугілля з анексованих територій України постачали до Туреччини з портів Ростова-на-Дону та Новоросійська, сполучених залізничними гілками з Донецьком та Луганськом.
Українські, турецькі та російські чиновники на питання Reuters про постачання вугілля не відповіли. Водночас у Держдепартаменті США заявили, що знають про ці поставки, але відмовилися коментувати ситуацію.
Влада США та Євросоюзу повністю заборонила імпорт товарів з окупованих московитами територій українських Донецької та Луганської областей у лютому 2022 року. Водночас Туреччина, яка перебуває в НАТО, обмежень на торгівлю з росією та анексованими територіями не запроваджувала. Більш того, у міру посилення санкцій проти росії Туреччина стала однією з ключових країн, завдяки яким московитам вдається обходити введені проти неї обмеження.
При цьому влада країни неодноразово заявляла, що визнає територіальну цілісність України.
У листопаді 2022 року тодішній глава так званої ДНР Віталій Хоценко заявив, що регіон вже експортує вугілля до Туреччини, звідки воно йде на ринки Близького Сходу та Африки.
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