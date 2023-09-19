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Ракурс
Украинские военные нанесли удар по штабу рашистов в Мелитополе, скриншот видео

ВСУ поразили штаб рашистов в Мелитополе — СтратКом (ВИДЕО)

19 сен 2023, 16:57
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Українські військові завдали удару штабу російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі.


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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Близько 7:00 Збройні сили України завдали успішного удару по штабу окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя, — вказано в повідомленні.

Також Статком опублікував відео влучання у штаб рашистів, на котрому можна побачити, як ППО окупантів намагається збивати ракети, проте вони влучають у ціль.

Источник: Ракурс


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