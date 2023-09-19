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Украинские военные нанесли удар по штабу рашистов в Мелитополе, скриншот видео
ВСУ поразили штаб рашистов в Мелитополе — СтратКом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187417-vsu-porazili-shtab-rashistov-v-melitopole-stratkom-video.htmlРакурс
Українські військові завдали удару штабу російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі.
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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Близько 7:00 Збройні сили України завдали успішного удару по штабу окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя, — вказано в повідомленні.
Також Статком опублікував відео влучання у штаб рашистів, на котрому можна побачити, як ППО окупантів намагається збивати ракети, проте вони влучають у ціль.
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