россия 19 сентября нанесла ракетный удар по Купянску, фото: Сергей Болвинов

https://racurs.ua/n187424-rashisty-udarili-po-kupyansku-gibridnoy-raketoy-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 19 вересня, завдали удару по місту Куп’янську Харківської області гібридною ракетою «Грім-Е1»

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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що «Грім-Е1» створена на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження може становити 120 км.

«Гром-Е1» є гібридом плануючої бомби і ракети, має крила, що розкриваються в повітрі, що покликано забезпечувати дальність і точність. Для наведення «Гром-Е1» використовується інерційна та супутникова система навігації, вона може застосовуватися для завдання ударів по «легковразливих наземних цілях із відомими координатами». Повідомлення про використання цих ракет рашистами почали з’явилятися у березні.

Сьогодні близько 13.00 російські військові завдали ракетний удар по Куп’янську. Саме у цей час по мосту, який потрапив під обстріл, рухався автомобіль з волонтерами, які евакуйовували мирне населення.

Станом на 18.00 встановлено, що загинули четверо чоловіків та двоє жінок. Кількість жертв уточнюється. На місці події вилучили уламки ракети.

Загиблих продовжуємо діставати з річки поблизу та зі знищених автівок. Обстріл росіяни влаштували посеред дня, близько 13-ї години. Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд, — зазначив на своїй Фейсбук-сторінці начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. — І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).