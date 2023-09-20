Киев внес двух немецких производителей станков для выпуска снарядов в список спонсоров войны

https://racurs.ua/n187455-kiev-vnes-dvuh-nemeckih-proizvoditeley-stankov-dlya-vypuska-snaryadov-v-spisok-sponsorov-voyny.html

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НАЗК внесло німецьких виробників верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку спонсорів війни.

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У той час як німецький народ надає безпрецедентну оборонну допомогу Україні для захисту від російської агресії, німецькі компанії Spinner та DMG MORI продовжують співпрацю з рф, підтримуючи її військовий потенціал. Без верстатів цих компаній росія не може виготовляти зброю та компоненти до неї.

За даними Export Genius, з лютого 2022 року по червень 2023 року, до росії було імпортовано верстатів та комплектуючих SPINNER на майже 15 млн дол. Після початку широкомасштабної війни, обсяг поставок обладнання SPINNER до рф збільшився на 500%.

Так, прямо зараз з заводу в Туреччині в росію прямує черговий верстат для виробництва осколково-фугасних снарядів для російських танків, які потім використовуються у війні проти України. Ми не сумніваємося, що цей пристрій критичний для російської агресії в Україні. Ми закликаємо наших німецьких і турецьких партнерів зупинити цю доставку, — зазначила очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська.

На вебсайті офіційного дистриб’ютора компанії SPINNER в рф ООО «ШПИННЕР», вказано, що він працює «у звичайному режимі». А після початку широкомасштабної війни, обсяг поставок обладнання SPINNER до рф збільшився на 500%.

Компанія ж DMG MORI представлена в рф через ТОВ «ДМГ Мори Рус», яке управляє верстатобудівним заводом в Ульянівську — ТОВ «Ульяновский станкостроительный завод».